- Rosjanie walczyli ofensywnie, bo mieli określony cel polityczny. Ale kierownictwo Kremla wciąż nie jest w stanie pogodzić własnych celów z rzeczywistymi możliwościami militarnymi Rosji. Walczą bardzo, bardzo źle, ale ich zadaniem jest ciągła ofensywa, czyli cele maksymalistyczne. Ofensywa się nie powiodła. Ponieważ linia frontu praktycznie się nie przesunęła - powiedział Beleskow, który jest pracownikiem naukowym ukraińskiego "Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych" w Kijowie.

Ukraińska ofensywa. Ekspert: Potrzebujemy technologii

Zapytany o spodziewaną ukraińską ofensywę i czynniki konieczne do skutecznego kontrataku ukraiński ekspert stwierdził, że "operacje ofensywne to najtrudniejsze operacje wojskowe".

Podkreślił, że "potrzebujemy technologii. I ta technologia dociera do nas od stosunkowo niedawna, od mniej więcej marca. Ale nadal nie otrzymaliśmy wszystkiego, co nam obiecano. Ani w czołgach, ani w opancerzonych wozach bojowych, ani w artylerii i amunicji". Druga kwestia to "nauczenie żołnierzy, jak z tego wszystkiego korzystać. Musi być koordynacja pomiędzy poszczególnymi zespołami. Trzeba skoordynować ludzi aż do poziomu kompanii, batalionu i brygady".

Plany Ukrainy. "Pięć osób wie o planowanej operacji"

Wraz z rozpoczęciem wiosny zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji o możliwej ukraińskiej kontrofensywie. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow 6 kwietnia zapowiedział, że ukraińska kontrofensywa rozpocznie się "w najbliższym czasie". Jak dodawał, "niemal nikt nie zna bliższych szczegółów. Jedynie pięć osób wie wszystko o planowanej operacji ".

Na początku kwietnia również prezydent Ukrainy mówił o przygotowania do kontrofensywy. - Nie będę mówił o konkretach, ponieważ nie możemy dać terrorystom z Federacji Rosyjskiej możliwości przygotowania się do naszych metod. Ale zrobimy to i oni powinni o tym wiedzieć. Mają jeszcze czas, żeby się stamtąd wydostać. W przeciwnym wypadku zniszczymy ich - podkreślał Zełenski.

W ostatnich dniach agencja Unian informowała, że dowództwo rosyjskiej armii ma podejmować próby przekonania Putina do przejścia do defensywy. Jak podawano, z dają sobie sprawę z zagrożenia, które wynika ze zbliżającej się kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy .