Ukraina. Dowódca pułku Azow: Wróciliśmy, żeby ponownie udać się na front

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

- Wróciliśmy do Ukrainy po to, żeby ponownie udać się na front wojny z Rosją - oświadczył dowódca pułku Azow Denys Prokopenko. - Mamy jeszcze coś do powiedzenia na polu bitwy, to nasz obowiązek - dodał. Prokopenko jest jednym z pięciu ukraińskich oficerów uwolnionych z internowania w Turcji.

Zdjęcie Denys Prokopenko i Wołodymyr Zełenski / Associated Press / East News