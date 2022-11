Jak można zobaczyć na nagraniu zamieszczonym w sieci, na budynku Komendy Głównej w Chersoniu zawieszona została ukraińska flaga.

HUR potwierdziła, że 11 listopada Chersoń powrócił pod kontrolę Ukrainy, a w mieście pojawiły się Siły Zbrojne Ukrainy. Wezwano rosyjskich żołnierzy do poddania się i zapewniono, że wszyscy, którzy będą stawiać opór, zostaną zlikwidowani.

Mieszkańcy Chersonia witają siły ukraińskie

W sieci pojawiły się także nagrania z centrum Chersonia - na ulice wychodzą mieszkańcy, by przywitać ukraińskich żołnierzy. Ukraińcy płaczą, obejmują żołnierzy i dziękują im za to, że dotarli do miasta. Mieszkańcy trzymają w rękach ukraińskie flagi i krzyczą "sława Ukrainie".

Mimo tego, że w mieście zapadł już zmrok, mieszkańcy wciąż przebywają na ulicach. Z powodu braku światła w mieście z latarkami w rękach śpiewają ukraińskie piosenki i skandują "ZSU" (Siły Zbrojne Ukrainy).

Nagranie z Chersonia opublikował w mediach społecznościowych także Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Sztab komentuje działania wojsk ukraińskich

Wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomił, że siły obronne kontynuują wywalania ziem ukraińskich na kierunku chersońskim. "W trakcie udanych działań ofensywnych czołowe jednostki naszych wojsk w niektórych miejscach dotarły już na prawy brzeg Dniepru. Trwają działania mające na celu identyfikację i zniszczenie wroga w wielu miejscowościach" - przekazano.

Jak dodano, ze względu na bezpieczeństwo operacji więcej informacji na ten temat zostanie udostępnionych w późniejszym terminie.

Chersoń był jedynym miastem obwodowym, które od początku wojny w Ukrainie udało się zająć Rosjanom. Po ponad ośmiu miesiącach wojska rosyjskie wycofały swoje wojska na prawą stronę brzegu rzeki Dniepr.