- Zaatakowalibyśmy już ten most, gdyby była na to szansa - dodał Ołeksij Daniłow. 12 kwietnia weteran walk w Donbasie i deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Roman Kostenko podkreślił w rozmowie z Radiem NW militarne znaczenie Mostu Krymskiego.

- Byłoby dobrze, gdyby nasi partnerzy zapewnili nam takie dostawy uzbrojenia, które pozwoliłyby nam "dosięgnąć" do Mostu Krymskiego. Rozwiązałoby to wiele naszych problemów - ocenił polityk.

Most Krymski powstał w 2018 roku

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie do Ukrainy.

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego i trwa nieprzerwanie do tej pory. Mimo rozmów pokojowych nie udało się dojść do żądnego porozumienia. Początkowo siły Władimira Putina skupiały się na wschodzie i północy kraju, po fiasku w obwodzie kijowskim wojska przeniosły się jednak na wschód i południowy wschód. To w tych regionach Rosjanie skupiają teraz wszystkie swoje siły, napierając na kolejne miasta. W najtrudniejszej sytuacji jest Mariupol, który niemal całkowicie znalazł się pod rosyjską okupacją. Broni się jedynie ostatni przyczółek Ukraińców - zakłady Azowstal.