Ukraina: Brytyjski resort obrony: Flota Czarnomorska osłabiona po eksplozjach

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Eksplozje na rosyjskim lotnisku wojskowym na anektowanym Krymie doprowadziły do zniszczenia lub poważnego uszkodzenia co najmniej pięciu samolotów Su-24 i trzy Su-30, co znacznie osłabiło lotnictwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. Zdaniem resortu, wydarzenia w bazie Saki najpewniej skłonią rosyjskie wojsko do rewizji oceny zagrożeń.

Zdjęcie Ukraina. Eksplozje w bazie lotniczej na Krymie / Anonymous/Associated Press/East News / East News