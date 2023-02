Ukraina: Ataki Rosji w obwodzie lwowskim, uderzono w infrastrukturę krytyczną

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

W czwartek we wczesnych godzinach rannych doszło w Ukrainie do kolejnych ataków. Jak przekazał na Telegramie szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Kozicki, rosyjskie siły zaatakowały infrastrukturę krytyczną w obwodzie lwowskim. W nocy alarmy przeciwlotnicze zostały ogłoszone we wszystkich regionach Ukrainy.

Zdjęcie Kolejne ataki Rosji. W nocy ogłoszono alarmy przeciwlotnicze na całym terytorium Ukrainy / AA/ABACA, East News; @mhmck, Twitter /