Ukraina: Analityk wojskowy ostrzega: Europa będzie miała drugiego Hitlera

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

- Zachód rozumie, że jeśli teraz nie dostarczy Ukrainie broni, to w najlepszym razie ta wojna przekształci się w długotrwały konflikt na wyniszczenie. W gorszym scenariuszu, jeśli nie daj boże, Putin wygra, to oni będą następni - ostrzega ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow. - Do przywódców na Zachodzie zaczyna ostatecznie docierać, jakie mogą być skutki tej wojny - ocenił.

Zdjęcie Ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow: Putin nie jest zdolny do negocjacji i nie da się z nim porozumieć / MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP