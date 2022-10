- Dziś zwiększamy nasze wsparcie dla Ukrainy w jej walce z nielegalną agresją Rosji. Unijna Misja Wsparcia Wojskowego będzie szkolić ukraińskie siły zbrojne, aby mogły kontynuować odważną walkę. EUMAM to nie tylko misja szkoleniowa, to wyraźny dowód na to, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne - oświadczył wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Zwiększamy pomoc wojskową UE do € 3,1 miliarda i rozpoczynamy misję szkolenia wojskowego UE dla Ukrainy. Ostatnie masowe ataki Rosji nie zachwieją naszej determinacji we wspieraniu Ukrainy, a jedynie ją wzmocnią" - napisał w mediach społecznościowych. Dołączył również zdjęcie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułeby, który przemawiał przed Radą z schronu, z powodu syren alarmowych, które w tym czasie rozległy się w Kijowie.

Jak jednak poinformowano po południu na Twitterze, węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zapowiedział, że "Węgry są jedynym krajem UE, który nie poparł inicjatywy szkolenia ukraińskiego wojska w Europie i nie weźmie w nim udziału".

Czym jest Unijna Misja Wsparcia Wojskowego?

Misja została powołana w odpowiedzi na prośby Ukrainy. Jej celem jest zapewnienie indywidualnych, zbiorowych i specjalistycznych szkoleń Siłom Zbrojnym Ukrainy, w tym ich Siłom Obrony Terytorialnej oraz koordynacja i synchronizacja działań państw członkowskich, wspierających realizację tych szkoleń.



Według informacji Rady UE, EUMAM Ukraine będzie działać na terytorium państw członkowskich Unii i będzie mieć swoją kwaterę główną w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) w Brukseli. Dowódcą misji będzie wiceadmirał Herve Blejean, dyrektor Wydziału Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) w EEAS.