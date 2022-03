UE nakłada kolejne sankcje na Rosję

Ponadto UE zdecydowała o objęciu sankcjami "kluczowych oligarchów, lobbystów i propagandystów forsujących narrację Kremla o sytuacji na Ukrainie oraz kluczowych firm z sektora lotniczego, wojskowego i podwójnego zastosowania, stoczniowego i budowy maszyn".

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazała, że kolejny pakiet sankcji "sparaliżuje Putina".

"Z zadowoleniem przyjmuję szybkie przyjęcie przez państwa członkowskie UE czwartego pakietu sankcji wobec Rosji. To jeszcze bardziej sparaliżuje zdolność Putina do finansowania tej nieuzasadnionej wojny. UE i jej partnerzy będą wywierać presję na Kreml, dopóki nie powstrzyma on inwazji na Ukrainę" - napisała na Twitterze.

