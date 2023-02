Uderzyli w most koło Odessy. Nieoficjalnie: Nowa broń Rosji

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

W nocy z piątku na sobotę 11 lutego media społecznościowe obiegła informacja o rosyjskim uderzeniu na most kolejowy w rejonie Odessy. Co znamienne, atak nastąpił nie z powietrze, a z wody. Do przeprowadzenia operacji Rosjanie mieli użyć podwodnego drona. Jeżeli ta informacja by się potwierdziła, byłaby to pierwsza taka sytuacja.

Zdjęcie Odessa. Rosja miała uderzyć w most kolejowy podwodnym dronem / Google Maps / Twitter/ War Machine /