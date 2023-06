Udana zasadzka ukraińskich saperów. "To bardziej komedia niż horror"

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

"To bardziej komedia niż horror" - skomentował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy udaną zasadzkę na rosyjski czołg, zastawioną przez ukraińskich saperów. Okupanci próbowali skryć się w krzakach przed ostrzałem, lecz najechali na miny. Te eksplodowały pod maszyną, co zmusiło ich do ucieczki.

Zdjęcie Ukraińscy saperzy zastawili "niespodziankę" na Rosjan. Eksplodowały dwie miny / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / facebook.com