W ciągu ostatnich dwóch lat rosyjskie służby specjalne próbowały otruć lub włamały się do mieszkań co najmniej czterech osób, znanych z krytykowania polityki Kremla. "Wśród niedoszłych ofiar Moskwy jest m.in. były ambasador USA w Ukrainie John Herbst" - ujawnił we wtorek niezależny rosyjski portal Agentura.

Rosjanie próbują likwidować krytyków Kremla

Dyplomata uskarżał się na tajemnicze problemy zdrowotne podobne do symptomów otrucia jeszcze w 2021 roku, czyli kilka miesięcy przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Reklama

"Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) wszczęło w tej sprawie postępowanie" - powiadomił serwis, powołując się na swoich informatorów pragnących zachować anonimowość.

Kolejnym celem rosyjskich służb miała być przewodnicząca fundacji Free Russia Natalia Arno. Działaczka, która na początku maja 2023 roku przebywała służbowo w Pradze, nagle poczuła drętwienie i dolegliwości bólowe w różnych częściach ciała. Niedługo przed pojawieniem się tych objawów Arno odkryła, że ktoś włamał się do jej pokoju hotelowego, a w pomieszczeniu unosił się dziwny zapach przypominający woń tanich perfum - poinformowały źródła portalu Agentura.

Jak przekazał portal, Arno natychmiast powróciła z Pragi do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka na co dzień. Podobnie jak w przypadku Herbsta, FBI wszczęło w tej sprawie śledztwo.

Otwarcie krytykują Kreml. Muszą bać się o życie

Ostatnią wymienioną z nazwiska osobą, która prawdopodobnie padła ofiarą Rosjan, jest szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew . Latem 2022 roku, gdy publicysta uczestniczył w konferencji dziennikarskiej w Czarnogórze, nieznani sprawcy włamali się do jego pokoju hotelowego i zabrali stamtąd m.in. telefon. Kilka miesięcy później, w lutym 2023 roku, Grozew zdecydował się na przeprowadzkę z Austrii do USA. Jak wyjaśnił, podjął taką decyzję, ponieważ otrzymał bardzo wiarygodne ostrzeżenia, że planowany jest zamach na jego życie.

Pochodząca z Rosji obywatelka USA Arno, znana też pod panieńskim nazwiskiem Budajewa, od 2014 roku stoi na czele fundacji Free Russia, której siedziba mieści się w Waszyngtonie.

Herbst był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Ukrainie w latach 2003-2006, kierował też misją dyplomatyczną USA w Uzbekistanie. Obecnie pracuje w amerykańskim ośrodku analitycznym Atlantic Council.

Bułgarski dziennikarz Grozew jest szefem portalu Bellingcat od stycznia 2022 roku. W 2019 roku został laureatem nagrody European Press Prize Investigative Reporting Award za publikacje na temat udziału rosyjskich służb w próbie otrucia w Wielkiej Brytanii byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala .