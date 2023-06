O niesamowitej wygranej ukraińskiego uchodźcy poinformowała w specjalnym komunikacie Belgijska Loteria Narodowa - donosi Reuters.



Tożsamość mężczyzny pozostaje nieznana. Dzieje się tak w przypadku wszystkich zwycięzców belgijskiej loterii. Wiadomo jedynie, że ma od 18 do 24 lat i mieszka w Brukseli od około roku. Ze szczęśliwcem rozmawiał rzecznik grupy zajmującej się organizacją gier Joke Vermoere, po czym przekazał mediom garść informacji.

Loteria w Belgii. Ukraiński uchodźca wojenny wygrał pół miliona euro

- Ma mieszane uczucia. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w jego kraju, trudno cieszyć się z czegoś takiego - opisał odczucia Ukraińca Joke Vermoere. Dodał też, że mężczyzna jest zadowolony z życia w Belgii; znalazł pracę i jest tu szczęśliwy, ale pragnie wrócić tak szybko, jak tylko skończy się wojna w Ukrainie.



Jednocześnie poinformował, że zwycięzca ma konkretne plany na to, co zrobi z pieniędzmi. - Najpierw chce urządzić imprezę, by podziękować wszystkim, którzy pomogli mu w integracji z ludźmi w Belgii, a potem chciałby zrobić coś dla swoich rodaków i zaangażować się w odbudowę kraju - przekazał Vermoere.



Agencja Reutera donosi, że od pieniędzy wygranych na loterii nie trzeba odprowadzać podatku. Oznacza to, że uchodźca z Ukrainy wzbogacił się o pełne pół miliona euro. Kwota ta stanowi obecnie równowartość ponad 2,2 mln złotych.

Reklama