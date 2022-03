Uciekała przed wojną, zginęła na drodze. Tragedia we Włoszech

Ukraina - Rosja

Ukrainka, która uciekała przed wojną w kraju, zginęła w wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielę na włoskiej autostradzie A14 - poinformował "The Guardian". 32-latka podróżowała z dwójką dzieci w wieku pięciu i 10 lat, które z siniakami trafiły do szpitala. Obecnie znajdują się pod opieką psychologa.

Zdjęcie Ukrainka zginęła w wypadku autobusu na włoskiej autostradzie / AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT / East News