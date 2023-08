Tytan do produkcji samolotów trafia z Ukrainy do Rosji

Tytan z Ukrainy trafia do Rosji. Tam ma być wykorzystywany między innymi do produkcji samolotów i rakiet. Firma eksportująca ukraiński tytan odpiera zarzuty i zapewnia, że odbiorców sprawdza Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Tymczasem dziennikarze powołują się na źródła, które twierdzą, że mimo wojny Rosjanom udaje się sprowadzać surowiec z Ukrainy. Mają robić to przez europejskich pośredników.