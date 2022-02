Ukraina - Rosja Wojna w Ukrainie. Pociski spadają w całym kraju [WIDEO, ZDJĘCIA]

W opublikowanym w czwartek przez PO na Twitterze liście otwartym zatytułowanym "W godzinie próby" lider PO podkreśla, że w chwili, w której zagrożone jest bezpieczeństwo europejskie, trwa wojna Rosji przeciw Ukrainie, "musimy wznieść się ponad codzienne konflikty i spory".

Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę - czytaj naszą relację na żywo!

Donald Tusk o wojnie Rosji z Ukrainą

"Siła oporu wobec polityki Kremla leży w jedności - tej jedności, której autokraci boją się szczególnie i pragną ją zniszczyć" - podkreślił.

"Dlatego zwracam się do moich Rodaków, konkurencyjnych obozów politycznych, do rządzących - w tych dniach próby zbudujmy elementarną zgodę dla najważniejszych polskich spraw - skutecznej obrony i szacunku do wartości, dzięki którym jesteśmy częścią Zachodu. Uważam, że mimo rachunku krzywd, jaki nagromadził się w Polsce, powaga sytuacji wymaga działań przekraczających linie podziałów. Na szali jest przecież bezpieczeństwo Ojczyzny i Europy" - napisał Donald Tusk.

Według Tuska można to osiągnąć "w trzech krokach, trzech obszarach działań umacniających bezpieczeństwo Polski i umacniających nas jako członków europejskiej i szerzej - światowej rodziny wolnych i demokratycznych narodów". Te kroki to "usunięcie wszelkich sporów z partnerami z NATO i Unii Europejskiej", "przywrócenie w Polsce praworządności" oraz "jedność wewnętrzna".

Wojna na Ukrainie. Tusk: Jestem gotowy współpracować

Donald Tusk zaproponował powołanie w Sejmie Nadzwyczajnej Komisji ds. Obrony Ojczyzny.

"Jestem gotowy w tych sprawach, sprawach najważniejszych, czyli bezpieczeństwa Ojczyzny, współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi, także tymi, które nie ukrywają wrogości wobec mnie i mojego środowiska. Nie przekreśla to naszych sporów, ale je zawiesza w imię największego wspólnego dobra - wolnej i demokratycznej Polski, lojalnego sojusznika naszych przyjaciół z NATO i UE" - oświadczył Donald Tusk.

Wojna na Ukrainie. Grodzki: To walka o wolną Ukrainę

"Haniebna decyzja Putina o inwazji na Ukrainę nie może pozostać bez stanowczej odpowiedzi świata. To walka o wolną Ukrainę i o to, gdzie sięgać będzie granica cywilizacji zachodniej. Sercem i myślami jestem z dzielnym ukraińskim narodem" - podkreślił we wpisie na na Twitterze marszałek Senatu.

"Ukraina jeszcze nie umarła" - dodał w języku ukraińskim Grodzki.