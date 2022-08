Turecki minister obrony zapowiada kolejne rejsy ze zbożem z Ukrainy

Turecki minister nie przekazał, z których ukraińskich portów mają wypłynąć w piątek statki. Zaznaczył, że trzy transporty udało się zorganizować dzięki "intensywnej pracy" Wspólnego Centrum Koordynacyjnego w Stambule.

Składające się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ Centrum w Stambule nadzoruje zawarte 22 lipca porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów. Wywóz został zablokowany z powodu rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech ukraińskich portów.

Pierwszy statek ze zbożem z Ukrainy dotarł do portu w Turcji

W ramach porozumienia w poniedziałek z Odessy wypłynął pierwszy statek. Transportująca 26 tys. ton kukurydzy jednostka przeszła w środę kontrolę prowadzoną przez działających pod nadzorem Centrum tureckich, ukraińskich i rosyjskich inspektorów, po czym przepłynęła przez cieśniny tureckie, by udać się do libańskiego Trypolisu. Ta kontrola zakończyła "testową fazę" operacji - ogłosiło Centrum.

Pierwszy pusty statek płynie po zboże

Akar zapowiedział w czwartek, że do jednego z ukraińskich portów zmierza też pierwsza jednostka, która wpłynie na Morze Czarne, by transportować zboże w ramach umowy. Statek przeszedł już kontrolę - dodał minister.

Tę informację podał też w środę wieczorem rzecznik władz obwodu odeskiego Ukrainy, Serhij Bratczuk.

Tureccy celnicy zatrzymali statek Rosji z ukraińskim zbożem

"Osprey S, turecki masowiec pod liberyjską banderą, zmierza od cieśniny Dardanele do portu w Czarnomorsku (...). To będzie pierwszy statek użyty do eksportu ukraińskiego zboża, który nie był blokowany w naszych portach od 24 lutego" - napisał na Telegramie. Dodał, że przybycia jednostki należy się spodziewać w piątek.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Jednym z celów porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy jest złagodzenie globalnego kryzysu żywnościowego i obniżenie cen towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej, po 24 lutego w ukraińskich portach utknęło ok. 80 jednostek.