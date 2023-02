Turboszkolenie ukraińskich żołnierzy w Niemczech. Będą się uczyć obsługi Leopardów

Oprac.: Michał Michalak Ukraina - Rosja

Błyskawicznie, bo w sześć do ośmiu tygodni, niemiecka Bundeswehra chce przeszkolić ukraińskich żołnierzy z obsługi czołgów Leopard 2. Pierwsze grupy Ukraińców "do przyuczenia" trafiły już do Niemiec przez Polskę.

Zdjęcie Niemiecki minister obrony Boris Pistorius w czołgu Leopard 2 / IMAGO/Chris Emil Janssen/Imago Stock and People / East News