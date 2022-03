Jest stanowisko Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w sprawie działań wojennych prowadzonych przez Rosję na terenie Ukrainy.



Wojna Rosji z Ukrainą. Międzynarodowy Trybunał Karny wszczyna śledztwo

"Zapoznałem się z wnioskami - wynikającymi ze wstępnego badania sytuacji na Ukrainie - i potwierdziłem, że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia dochodzenia" - przekazał prokurator Trybunału Karim Khan.

"Istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zarówno domniemane zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości, zostały popełnione na terytorium Ukrainy" - dodał prokurator Trybunału Karnego w Hadze.

Jak dodał Khan, chce on "najszybciej, jak to możliwe", rozpocząć właściwą procedurę. Wyraził on także obawę o możliwą eskalację agresji ze strony Rosji.

Prokurator podkreślił, że na podstawie wstępnego badania są już powody, by sądzić, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane są w okresie od 2013 roku, czyli w czasie poprzedzającym obecną wojnę w Ukrainie.

Dodał także, że "biorąc pod uwagę rozwój konfliktu w ostatnich dniach", jego zamiarem jest, aby "niniejsze dochodzenie obejmowało również wszelkie nowe rzekome przestępstwa podlegające jurysdykcji" jego urzędu, które "zostały popełnione przez którąkolwiek ze stron konfliktu w dowolnej części terytorium Ukrainy".