Podczas wywiadu z redaktor naczelną "Wall Street Journal" Emmą Tucker, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został m.in. zapytany o kwestię nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

- W przyszłym roku będą wybory w USA, czy to Cię niepokoi, bo może nastąpić zmiana? Czy Donald Trump powinien wygrać te wybory? - pytała Zełenskiego dziennikarka i dodała, czy nie wywiera to presji na Ukrainie, aby zakończyć trwającą wojnę.

Czytaj też: Blinken kpi z "potęgi" rosyjskiej armii. "Druga armia na Ukrainie"

Reklama

Ukraiński przywódca od razu zaznaczył, że oczywiście chciałby, żeby "wojna zakończyła się najszybciej, jak to możliwe", jednak dla niego nie ma to żadnego związku z tym, czy w administracji USA nastąpią zmiany, czy też nie. - Prezydent Biden jest prezydentem podczas trwania pełnoskalowej wojny i był bardziej pomocny niż Donald Trump - mówił Zełenski. Podkreślił, że za rządów Trumpa nie było wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Nie rozumiałem, gdy Trump mówił, że zakończyłby wojnę

- Nie jestem pewien, jak zareagowałby Trump. Nie rozumiałem tego, gdy mówił, że "w ciągu 24 godzin posadziłby Putina i Zełenskiego przy jednym stole i zakończy wojnę". Mógł tego dokonać, ale tak się nie stało - zaznaczył ukraiński przywódca i nadmienił, że chociaż wówczas konflikt nie miał tak dużego wymiaru, to ukraińskie terytoria były pod rosyjską okupacją.

Co więcej, podkreślił, że w chwili kiedy otrzymuje się wsparcie, jakiekolwiek zmiany "powodują strach". - Czuję to co każdy. Chcesz zmian na lepsze, ale może się okazać, że będzie całkowicie inaczej - dodał.

Donald Trump: Zakończę wojnę w ciągu 24 godzin

W maju były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dumnie zapowiedział, że jeśli ponownie zostanie wybrany na urząd głowy państwa, to zakończy trwającą od ubiegłego roku wojnę w Ukrainie. - Jeśli będę prezydentem, będę miał tę wojnę rozstrzygniętą w jeden dzień, w 24 godziny - zapewniał Trump zgromadzonych zwolenników w New Hampshire.

Zapowiedział wówczas, że spotka się z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Dodał, że zarówno prezydent Rosji, jak i Ukrainy "ma słabości i mocne strony". - Wojna będzie skończona, będzie absolutnie skończona - stwierdził Donald Trump.

Były amerykański przywódca mówił również, że "chce, aby Rosjanie i Ukraińcy przestali umierać", oraz żeby Europa przeznaczyła więcej pieniędzy na wspieranie Ukrainy.