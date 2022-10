"Dochodzenie przeprowadzone przez zespół Biura ONZ, odpowiedzialny za wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2231, byłoby mile widziane i jesteśmy gotowi wspierać jego prace w zakresie prowadzenia technicznego i bezstronnego śledztwa" - napisano w liście, skierowanym do RB ONZ oraz do Sekretarza Generalnego Antonio Guterresa.

We wspólnym liście ambasadorowie Francji Nicolas de Riviere, Niemiec Antje Leendertse i W.Brytanii James Kariuki piszą, że są "głęboko zaniepokojeni transferem dronów z Iranu do Rosji z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231, które używane przez Rosję w jej agresywnej wojnie na Ukrainie do ataków na infrastrukturę cywilną i miasta ukraińskie, powodują śmierć niewinnych cywilów".

Transfer dronów. Mają solidne dowody

AFP przypomina, że Unia Europejska, która ogłosiła nowe sankcje wobec Iranu, zapewniła w tym tygodniu, że ma "wystarczające dowody" na to, iż Iran dostarcza drony dla Rosji.

Francuski ambasador potwierdził, że "solidnie udokumentowano, iż rosyjskie siły zbrojne używają irańskich dronów na Ukrainie" i wezwał Iran do "natychmiastowego zaprzestania wszelkich form wsparcia wojny rozpoczętej przez Rosję przeciwko Ukrainie".

"Nielegalne działania Iranu". Ukraina domaga się konsekwencji

- Iran musi teraz także odczuć poważne konsekwencje swoich nielegalnych działań, które przyczyniają się do eskalacji agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego wzywamy wszystkie państwa do rozważenia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich dostaw broni z Iranu - podkreślił Kysłyca.

Według niego Ukraina w pełni zgadza się, że śledztwo ONZ powinno rozpocząć się natychmiast. Zaznaczył, że Kijów zaprosił już ekspertów ONZ do odwiedzenia Ukrainy w celu zbadania znalezionych bezzałogowych statków powietrznych pochodzenia irańskiego w celu ułatwienia wdrożenia odpowiedniej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Kysłyca zwrócił uwagę, że dostawy broni z Iranu "stanowią rażące naruszenie Wspólnego Kompleksowego Planu, podpisanego przez Chiny, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Rosję, a następnie przyjętego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 2231.

- Jednocześnie pojawiają się jeszcze bardziej niepokojące informacje o zdecydowanych zamiarach Rosji kontynuowania kolejnych ataków na Ukrainę z wykorzystaniem najnowszych irańskich systemów rakietowych, zdolnych do rażenia celów na odległość ponad 300 km - mówił ukraiński ambasador.