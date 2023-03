"Rano w szpitalu w Dnieprze zmarł ciężko ranny polski ochotnik. To tragiczny tydzień - łącznie zginęło trzech naszych rodaków walczących po stronie Ukrainy" - poinformował w sobotę po południu Michał Dworczyk.



Jak przekazał minister w mediach społecznościowych, do szpitala trafił także inny Polak walczący z Rosjanami. Mężczyzna został przetransportowany do Kijowa. "Stan rannego wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do naszego kraju" - podkreślił Michał Dworczyk.