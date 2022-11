Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o zatrzymaniu i zdemaskowaniu mężczyzny działającego w organizacji terrorystycznej "LNR". Bojownik brał udział w walkach przeciwko armii ukraińskiej na wschodzie kraju. Następnie przez długi czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w tymczasowo okupowanej części obwodu ługańskiego, a później wyjechał do Federacji Rosyjskiej.

"W trakcie wieloetapowej operacji specjalnej funkcjonariusze ukraińskiego kontrwywiadu zlokalizowali go i zatrzymali w Odessie" - czytamy w komunikacie SBU.

Mężczyzna trafił do aresztu

Jak podaje kontrwywiad, zatrzymany to mieszkaniec regionu południowego, który w marcu 2015 roku wyjechał do Rostowa nad Donem. Tam przyłączył się do nielegalnej grupy zbrojnej "Anioł", która potajemnie dostarczała broń i amunicję terrorystom z "LNR".

"W szeregach bojowników był zaangażowany we wsparcie logistyczne brygady "Pryzrak", która wchodziła w skład 2. korpusu okupacyjnego Federacji Rosyjskiej na zdobytych terenach obwodu Ługańskiego. Mężczyzna działał na rzecz popularyzacji grup terrorystycznych i apelował o ich wsparcie wśród okolicznych mieszkańców" - podają SBU.

Zatrzymany trafił do aresztu. O wymiarze kary dla mężczyzny zdecyduje sąd.