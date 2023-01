Dlatego może zaskakiwać najnowszy wpis rosyjskiej ambasady w Szwecji, która opublikowała w mediach społecznościowych mapę z cenami benzyny w różnych krajach Europy.

Zgodnie z grafiką najtaniej jest oczywiście w Rosji i na Białorusi. W pozostałych krajach Europy ceny benzyny zaznaczone są w większości na czerwono, co sugeruje, że Europejczycy przepłacają za benzynę, a powodem jest oczywiście wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy.

Nie to jest jednak najważniejsze w kontekście mapy opublikowanej przez ambasadę Rosji w Szwecji. Wnikliwi obserwatorzy zauważyli bowiem, że na mapie obwody chersoński, doniecki, ługański i zaporoski oraz zagarnięty w 2014 r. Krym, są ukraińskie.

Tymczasem według oficjalnej narracji Kremla terytoria te należą do Rosji. Przypomnijmy, że w Rosji zgodnie z obowiązującym od marca 2022 r. prawem zakazuje "szerzenia dezinformacji" na temat "specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml nazywa wojnę w Ukrainie, i przewiduje za to do 15 lat więzienia.