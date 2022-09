"To kwestia życia i śmierci". Andrzej Duda wskazuje na Rosję

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos na łamach "Times of Malta". Tematem artykułu głowy państwa była m.in. wojna w Ukrainie oraz działania ze strony Rosji. "Jeżeli dziś my, Polacy, oraz inne narody naszego regionu często twierdzimy, że znamy Rosję i rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód, to mówimy tak właśnie dlatego, że mamy doświadczenia historyczne, których symbolem jest dla nas dzień 17 września" - czytamy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Michal Dubiel / Reporter