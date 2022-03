Tłumacz Radio France porwany i torturowany. "Mrożące krew świadectwo"

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

O kolejnej, udokumentowanej zbrodni w stosunku do dziennikarzy przebywających w Ukrainie donoszą francuskie media. Według ustaleń 32-letni ukraiński pracownik Radio France miał być porwany, a następnie torturowany przez Rosjan. "Wrzucono go do rowu obok martwego psa" - informują Reporterzy bez Granic.

Zdjęcie Dziennikarze na terytorium Ukrainy / Lafargue Raphael/ABACA/Abaca/East News / East News