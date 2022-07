Tej broni oczekują Ukraińcy. Mogliby zagrozić atakiem na terytorium Rosji

Prezydent USA Joe Biden podpisał w pierwszej połowie miesiąca nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości około 400 mln dolarów, który obejmuje w szczególności nowe wyrzutnie HIMARS, a także amunicję do nich. Oznacza to, że Ukraina będzie miała wkrótce do dyspozycji 12 systemów HIMARS.

Oprócz tego w pakiecie mowa o niewymienionych z nazwy "pociskach o większych niż dotąd zasięgu". Eksperci spekulują, że może chodzić o pociski GMLRS o zwiększonym zasięgu (do 150 km), a nawet MGM-140 ATACMS (do 300 km).

System ATACMS - możliwy atak terytorium Rosji

ATACMS to mobilny, taktyczny system rakietowy ziemia-ziemia, opierający się na napędzanych paliwem stałym pociskach balistycznych bardzo krótkiego zasięgu. Jego siła rażenia sięga od 165 do 300 km. Oznacza to, że wojska ukraińskie mogłyby bez problemu atakować terytorium Rosji czy Białorusi.

Dostarczenie systemu ATACMS diametralnie zmieniłoby sytuację na polu bitwy. Mapę ich zasięgu, z uwzględnieniem aktualnej linii frontu, opublikowało relacjonujące konflikt twitterowe konto Ukraine Battle Map.

O ile oficjalnie administracja prezydenta Joe Bidena miała wątpliwości co do przekazywania tej amunicji Ukrainie, o tyle w amerykańskich mediach pojawiła się wypowiedź anonimowego amerykańskiego urzędnika, który miał sugerować, że w obecnej sytuacji nie jest to już problemem. Biały Dom sprzeciwia się jednak temu, by atakować terytorium Rosji bronią dostarczoną przez Waszyngton.