Do sieci trafiło nagranie opublikowane przez 93. Brygadę Sił Zbrojnych Ukrainy. Na filmie widać, jak wystrzelona przez Ukraińców amerykańska rakieta przeciwpancerna "Javelin" zbliża się do rosyjskiego czołgu. Chwilę później pocisk uderza w pojazd, niszcząc go.

Nagranie wykonał bezzałogowy statek powietrzny, który wcześniej namierzył czołg i wysłał w jego stronę rakietę "Javelin". Warto zauważyć, że rosyjsyki pojzd opancerzony "ukrył się" wśród cywilnych zabudowań. 93. Brygada Sił Zbrojnych Ukrainy nie wyjaśniła, czy w momencie eksplozji w czołgu byli rosyjscy żołnierze.

System przeciwpancerny "Javelin"

"Javelin" to przenośny system przeciwpancerny amerykańskiej produkcji będący w służbie od końca lat 90. Jego konstrukcja typu "odpal i zapomnij" wykorzystuje automatyczne naprowadzanie na podczerwień, które pozwala użytkownikowi szukać osłony natychmiast po wystrzeleniu, w przeciwieństwie do systemów naprowadzanych przewodowo, które wymagają od użytkownika prowadzenia broni przez cały czas trwania starcia.

Głowica HEAT "Javelina" jest w stanie pokonać nowoczesne czołgi, uderzając je z góry, gdzie ich pancerz jest najcieńszy, a także przydaje się przeciwko fortyfikacjom w bezpośrednim locie szturmowym.