"Tak szybko, jak to możliwe". Jourova o wejściu Ukrainy do UE

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

- Ten proces jest niejasny i mógłby trwać dziesiątki lat. (...) Ja chcę, aby trwało to tylko przez lata - powiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova, oceniając szansę na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Polityczka podkreśliła, że nie jest zwolenniczką zaproponowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona procedury nadania Ukrainie statusu tymczasowego w ramach kandydowania do UE.

Zdjęcie Vera Jourova nie popiera propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macrona / KENZO TRIBOUILLARD / AFP