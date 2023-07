Wagnerowcy Jewgienija Prigożyna dotarli podczas buntu do bazy wojskowej Woroneż-45, gdzie znajduje się broń jądrowa - powiedział Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Jak ocenił kijowski urzędnik, bojownicy chcieli przejąć kontrolę nad obiektem, by "podbić stawkę" w trakcie zbrojnej rebelii z 24 czerwca.

