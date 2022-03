Tak postępuje rosyjska inwazja. Mróz i brak zapasów mogą szybko zmienić sytuację na froncie

Amerykański instytut zajmujący się analizą konfliktów zbrojnych opublikował kolejną mapę, na której widać znaczące postępy rosyjskiego wojska. Jak jednak odnotowują eksperci, choć Rosjanie zdołali pojawić się w wielu regionach Ukrainy i zasiać tam terror, sytuacja wcale nie przedstawia się dla Rosji w kolorowych barwach. Lista klęsk i problemów jest dłuższa niż lista sukcesów.

Zdjęcie