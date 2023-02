Według Szynkowskiego vel Sęka, rozmowy z Berlinie dotyczyły też agendy europejskiej, m.in. planowanego w marcu posiedzenia Rady Europejskiej i sankcji wobec Rosji. - Na agendzie europejskiej toczy się też dyskusja, czy nie powinien zostać wydłużony okres przyjmowania decyzji sankcyjnych z pół roku do roku. My jasno stawiamy ten postulat, by wydłużyć okres przyjmowania decyzji sankcyjnych na dłuższy okres czasu - powiedział minister.

W jakich obszarach Niemcy mogą zwiększyć pomoc dla Ukrainy?

Na pytanie, w jakich obszarach z punktu widzenia strony polskiej Niemcy mogłyby zwiększyć pomoc dla Ukrainy Szynkowski vel Sęk odpowiedział: "Na pewno bezpośrednia pomoc militarna to jest coś, co uległo pewnemu przyspieszeniu w ostatnich mniej więcej dwóch miesiącach i my mamy tutaj z tego powodu satysfakcję, że nasi niemieccy partnerzy rzeczywiście w tej sprawie zaczęli podejmować działania szybsze i bardziej zdecydowane niż to było wcześniej. Ale oczywiście liczymy na więcej. Poza samą wysyłką czołgów pozostaje wysyłka innego typu wyposażenia wojskowego i amunicji. Poza tym zabezpieczenie serwisowania już wysłanych czołgów to jest rzecz, która może czasami znika z uwagi opinii publicznej, a jest niesłychanie istotna - żeby to, czym Ukraińcy walczą miało możliwość zabezpieczenia logistycznego i serwisowego".

Minister zwrócił także uwagę, że "cały czas ważne jest to, żeby Niemcy były zaangażowane w polityczne wsparcie dla Ukrainy na ścieżce do pozyskania członkostwa w Unii Europejskiej". Ukraina "bezprecedensowo szybko czyni postępy na drodze do członkostwa w UE" - zauważył Szynkowski vel Sęk.

- Wstępne oceny Komisji Europejskiej, które zostały dokonane pokazują, że żaden kraju, który uzyskał status kandydacki nie czynił postępów tak szybko, jak Ukraina. A jest to kraj, "który cały czas jest pod bombami" - powiedział minister.