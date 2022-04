Szwajcarskie media: Wyłączenie gazu Polsce to dopiero początek "wojny gazowej Putina"

Oprac.: Jakub Oworuszko Ukraina - Rosja

"Prezydent Rosji zrobił to, do czego nigdy nie posunęli się Sowieci. Władimir Putin świadomie wykorzystuje energię jako broń i narzędzie nacisku na UE, by dzielić i podważać jej solidarność z Ukrainą. To test dla Europejczyków" – komentuje zuryski dziennik "Tages-Anzeiger" wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii. "Cel wojny gazowej Putina wydaje się jasny: ma wzbudzić strajki pracowników i protesty obywateli".

Zdjęcie Gazprom wstrzymał dostawy do Polski i Bułgarii / alexgrash / 123RF/PICSEL