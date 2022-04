Szwajcaria odrzuciła prośbę Niemiec o przekazanie amunicji do Ukrainy

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Szwajcaria odrzuciła wniosek Niemiec o reeksport do Ukrainy szwajcarskiej amunicji do niemieckich wozów bojowych Marder - informuje tygodnik Sonntagszeitung. Prawo Szwajcarii zabrania reeksportu śmiercionośnej broni do miejsc konfliktów.

Zdjęcie Szwajcarskie nie może reeksportować broni ze względu na swoje prawo / Bartosz Krupa / East News