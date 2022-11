Szwajcaria nie przekaże Ukrainie amunicji. Niemcy martwią się dostawami

Oprac.: Małgorzata Przepióra Ukraina - Rosja

Powołując się na neutralność "w relacjach Rosja-Ukraina" Szwajcaria drugi raz odmówiła przekazania Ukrainie amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard. - Co by się właściwie stało, gdyby Niemcy, lub któreś z państw NATO zostało zaatakowane, a amunicja produkowana w Szwajcarii nie została dostarczona z powodu tej "neutralności"? - pytała szefowa komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann, która domaga się w związku z tym przeglądu łańcucha dostaw.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Schol z działem przeciwlotniczym Gepard / Axel Heimken / AFP / East News