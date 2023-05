Do tej pory broń i amunicja nie mogła być przewożona ze Szwajcarii do krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.

Jak pisze portal "The New Voice of Ukraine", ze względu na swój neutralny status Szwajcaria konsekwentnie sprzeciwiała się prośbom krajów takich jak Hiszpania, Niemcy i Dania o przekazanie Ukrainie wyprodukowanych w Szwajcarii pojazdów opancerzonych i amunicji, w tym amunicji do niemieckich czołgów Gepard.

Koniec z neutralnością Szwajcarii

W marcu Szwajcaria definitywnie odmówiła też wsparcia reeksportu amunicji na Ukrainę. Jednak w ostatnich tygodniach nasiliła się presja ze strony zachodnich partnerów, którzy nakłaniali szwajcarski rząd do udzielenia Ukrainie większej pomocy.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz skrytykował Szwajcarię za jej neutralność i weto w sprawie dostaw amunicji.

Obecnie kraje UE planują dostawy amunicji na Ukrainę, ale ich własne zapasy są na wyczerpaniu. Co więcej, część broni i amunicji zakupionych kilka lat temu ze Szwajcarii nie dotarła jeszcze do Ukrainy - pisze portal.

