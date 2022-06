Szwajcaria a złoto z Rosji. Pierwszy zakup od wybuchu wojny

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Szwajcaria wróciła do zakupu złota z Rosji. W maju ściągnięto do tego kraju trzy tony drogocennego kruszcu o wartości około 200 milionów dolarów - informują zagraniczne media. To pierwszy taki transport od rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie.

