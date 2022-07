Szukał pieniędzy na sztuczne zęby. Zaciągnął się do rosyjskiej armii

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Zakup sztucznej szczęki - to główny powód, dla którego mężczyzna z okolic Ługańska zaciągnął się do rosyjskiej armii. Chciał zarobić pieniądze, bo - jak wyjaśniał - jego dotychczasowe dochody nie pozwalały mu się utrzymać. Podczas walk znalazł się w ukraińskiej niewoli i na nagraniu apeluje do "chłopców" z Rosji, by nie szli do wojska, bo dowódcy "rzucają żołnierzy jak mięso armatnie".

Zdjęcie Rosyjski jeniec przyznał, że do pójścia na wojnę zmotywowała go chęć kupienia sztucznej szczęki / ServiceSsu / Twitter