Sztafeta pociągów przewiezie uchodźców z Polski do innych krajów

- To, co tutaj przeżyłem, jest wzruszające w całym tego słowa znaczeniu - powiedział Wissing cytowany przez agencję dpa. Minister odwiedził punkt recepcyjny dla uchodźców w Hali Kijowskiej dawnego centrum handlowego w Młynach koło przejścia w Korczowej na Podkarpaciu. To na tym przejściu - zaraz po Medyce - odprawianych jest najwięcej Ukraińców.

Wissingowi towarzyszyli polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko, szefowie resortów transportu z Czech i Austrii Martin Kupka i Leonore Gewessler oraz komisarz UE ds. transportu Adina Valean.

Koleje niemieckie i czeskie wspierają PKP

Na wspólnej konferencji prasowej na dworcu kolejowym w Przemyślu Adamczyk podziękował za wsparcie ze strony kolei niemieckich i czeskich przy transporcie uchodźców z granicy do miejsc docelowych w Unii Europejskiej.

Adamczyk zapowiedział uruchomienie "sztafety" od granicy polsko-ukraińskiej na Podkarpaciu, która powinna jego zdaniem "prowadzić do wielu państw UE". - Liczymy na zaangażowanie i wsparcie wszystkich państw Unii Europejskiej, a na pewno tych, które mogą dysponować i wesprzeć nas taborem kolejowym czy autobusowym - powiedział minister.

W Warszawie wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował o uruchomieniu pociągów specjalnych do Niemiec i Czech. W sobotę i niedzielę do Niemiec kursuje po 17 pociągów - dziewięć specjalnych i osiem rejsowych, a do Czech po 12 - dwa specjalne i dziesięć rejsowych. Pierwszy pociąg specjalny z ok. 600 pasażerami odjechał w sobotę do Monachium.

Otwarta droga na Zachód

Szefernaker wyjaśnił, że strona polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Ukraińców, którzy chcą dostać się na Zachód. Podkreślił, że chodzi o dobrowolną decyzję skorzystania z tej możliwości. - Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej - my taką możliwość stwarzamy przez ten transport specjalny - wyjaśnił.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że od wybuchu wojny z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity na terenie Polski skorzystało blisko 390 tys. obywateli Ukrainy. Od 24 lutego do 10 marca z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono 456 pociągów.

Jacek Lepiarz/Redakcja Polska Deutsche Welle