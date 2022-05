Sztab: Kreml nadal chce zajęcia Kijowa i przyłączenia Ukrainy do Rosji

Oprac.: Harald Kittel Ukraina - Rosja

- Kreml wciąż planuje zająć Kijów, zorganizować nowy twór państwowy, by następnie przyłączyć go do Federacji Rosyjskiej - powiedział w środę Ołeksij Hromow, zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego zdaniem ma się to odbyć poprzez "inscenizowanie wyborów do władz ustawodawczych i wykonawczych z doprowadzeniem do władzy sił prorosyjskich" - powiedział portalowi Ukrainska Prawda.

Zdjęcie Na zdjęciu: Rosyjski sprzęt pancerny zniszczony w Ukrainie / Facebook.com/General Staff of the Armed Forces of Ukraine /