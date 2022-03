Całkowite straty bojowe Rosjan na 18 marca to według ukraińskich danych: około 14,4 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 466 czołgów, 1470 bojowych pojazdów opancerzonych, 213 systemów artyleryjskich, 72 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 44 systemy obrony przeciwlotniczej, 95 samolotów, 115 śmigłowców, 914 pojazdów kołowych, trzy jednostki pływające, 60 cystern i 17 bezzałogowców.

Jak zaznaczono, dane są doprecyzowywane, a dokładne obliczenia komplikuje duża intensywność działań wojennych.

Rosyjskie wojska w opłakanym stanie

Rosyjska armia, która zaatakowała Ukrainę zmaga się z coraz większymi problemami logistycznymi, utrudniającymi zaopatrywanie oddziałów nawet w podstawowe towary - oceniło w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Problemy logistyczne nadal nękają słabnącą inwazję Rosji na Ukrainę. Niechęć do manewrowania w terenie, brak kontroli nad przestrzenią powietrzną i ograniczone zdolności przerzutu uniemożliwiają Rosji skuteczne zaopatrywanie wysuniętych oddziałów nawet w podstawowe towary, takie jak żywność i paliwo. Nieustanne ukraińskie kontrataki zmuszają Rosję do przekierowania dużej liczby wojsk do obrony własnych linii zaopatrzenia. Poważnie ogranicza to potencjał ofensywny Rosji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Jak dodano, rosyjskie wojska poczyniły minimalny postęp w tym tygodniu, a ukraiński opór uniemożliwia im otoczenie Kijowa i Mikołajowa.



"Ukraina upokarza Rosję"

- Ukraina upokarza Rosję na polu walki - ocenił prof. Michael Clarke na antenie radia BBC 4. - Rosjanie popełniają niemal wszystkie możliwe błędy taktyczne, podczas gdy Ukraina prowadzi działania na polu walki "w standardzie NATO" - skomentował.

- Rosyjscy żołnierze wydają się kompletnie nieprzygotowani. Zupełnie jakby nie wiedzieli, jak taka kampania może wyglądać - powiedział były dyrektor Royal United Services Institute (RUSI), najstarszego i jednego z najważniejszych na świecie think tanków zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i obronności.

- Ukraińcy stawiają opór rosyjskiej ofensywie na wszystkich frontach, a teraz prowadzą całkiem skuteczny kontratak. Rosjanie z kolei ponoszą duże straty w ludziach i sprzęcie wojskowym - podkreślił analityk.