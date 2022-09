Sztab Generalny: Spod okupacji wyzwolono ok. 2 tys. km2 ukraińskiego terytorium

Siły ukraińskie wyzwalają z rąk wojska rosyjskiego miejscowości w okolicach Kupiańska i Iziumu w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w niedzielę, w 200. dzień rosyjskiej inwazji. "Ukraińscy obrońcy ceną własnego życia walczą o niepodległość dla każdego z nas" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski, dziękując wojskowym za ich poświęcenie. "Jesteśmy dumni z każdej i każdego z was!" - dodał.

