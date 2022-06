Wojska rosyjskie wciąż ostrzeliwują cywilną infrastrukturę na wschodzie Ukrainy i bezskutecznie starają się znaleźć słabe punkty w obronie Siewierodoniecka; w okolicach wsi Kateryniwka ponieśli straty i wycofali się - podał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W obwodach ługańskim i donieckim Ukraińcy odparli minionej doby siedem rosyjskich ataków, niszcząc przy tym trzy czołgi, dwa pojazdy opancerzone i cztery inne pojazdy.

