Szpiegowali na rzecz Rosji, nagrywając ostrzał Kijowa. Udana akcja SBU

Zatrzymano sześć osób, które rejestrowały pracę ukraińskich systemów obrony powietrznej i publikowały materiały w sieci - przekazała SBU. W komunikacie podkreślono, że materiały mogły posłużyć Rosjanom do korygowania celności zmasowanych ataków na Kijów, do których doszło we wtorek w nocy. Zatrzymanym grozi do ośmiu lat więzienia. W osobnym oświadczeniu powiadomiono także o zablokowaniu komercyjnych kamer, które w czasie rzeczywistym nagrywały pracę ukraińskich systemów i były dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

