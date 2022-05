"Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE. To natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - podał Michel.

Michel w kolejnym wpisie dodał, że pakiet sankcji obejmuje również odłączenie największego rosyjskiego banku Sbierbank od systemu Swift, zakazy nadawania dla trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych i sankcje indywidualne na osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne w Ukrainie".

"Unijni przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie 6.pakietu unijnych sankcji, które pozwoli na rezygnację z 93% dotychczasowego unijnego importu rosyjskiej ropy (2/3 dostarczanych tankowcami plus rurociągiem do Polski i Niemiec!)" - dodała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.



Szósty pakiet sankcji. Ursula von der Leyen reaguje

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła porozumienie unijnych przywódców.

"Do końca roku zmniejszy ono o około 90 proc. import ropy z Rosji do UE" - podkreśliła we wpisie w serwisie Twitter.

Zakaz importu rosyjskiej ropy

Do szóstego pakietu sankcji odniósł się również rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

"Dobre wiadomości z Brukseli. Od wielu dni premier Mateusz Morawiecki prowadził działania dyplomatyczne, których celem było przyjęcie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Europejskiej doszło do porozumienia w tym zakresie" - napisał na Twitterze. Dodał, że "szósty pakiet sankcji to odcięcie kolejnych źródeł finansowych rosyjskiej machiny wojennej".