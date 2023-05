- Rosja prowadzi aktywne działania na całej linii kontaktu bojowego. Pomimo bezprecedensowej pomocy wojskowej ze strony krajów zachodnich, wróg poniósł znaczne straty - powiedział Szojgu podczas spotkania z kadrą kierowniczą rosyjskich Sił Zbrojnych.

Szojgu podaje straty Ukrainy

Według ministra obrony, w kwietniu zginęło ponad 15 tys. ukraińskich żołnierzy. Podczas spotkania Szojgu wymieniał, że w ciągu ostatniego miesiąca Rosjanom udało się "zniszczyć" m.in.: osiem samolotów, 277 dronów, 430 czołgów, a także 18 wyrzutni rakiet.

Szojgu podkreślił również, że "działania wojsk rosyjskich w dużej mierze zależą od terminowego uzupełniania zapasów broni i sprzętu wojskowego". Zapowiedział również, że Rosja podjęła kroki w celu zwiększenia produkcji broni.

- W tym roku do Sił Zbrojnych dostarczono już wystarczające zasoby amunicji, aby skutecznie pokonać wroga - zaznaczył.

Na brak amunicji w liście do Szojgu zwracał ostatnio uwagę założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn . Zażądał on dostaw amunicji i ostrzegł, że brak rozwiązania problemu zakończyć się może nie tylko złożeniem oficjalnej skargi do Władimira Putina , ale także opuszczeniem Bachmutu przez wagnerowców.



Ilu żołnierzy straciła Rosja w Ukrainie?

Minister nie podzielił się informacjami o stratach po stronie Rosji. Natomiast w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu informował, że Rosjanie od grudnia stracili ponad 100 tys. żołnierzy, z czego 20 tys. zostało zabitych.

Według Generalnego Sztabu Zbrojnych Sił Ukrainy od początku inwazji na pełną skalę Rosjanie stracili łącznie 191 420 żołnierzy, w tym 460 minionej doby.

Oficjalnie o stratach Rosji Szojgu informował w połowie września ubiegłego roku. Jak przekazywał, wynosiły one wtedy rzekomo 5 937 żołnierzy. Minister zaznaczał też, że "90 proc. rannych wróciło do służby". Dla porównania, Generalny Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy w tym czasie podawał, że Rosjanie stracili ponad 50 tys. żołnierzy.