Szefowie resortów obrony w bazie Ramstein. Rozmowy o Ukrainie

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Poruszymy niebo i ziemię, aby zapewnić Ukrainie pomoc wojskową - mówił we wtorek sekretarz obrony USA Lloyd Austin. - Putin nie wyobrażał sobie, że świat stanie za Ukrainą, ale my wierzymy w jej zwycięstwo i wiemy, że potrzebuje naszej pomocy teraz, jak i w przyszłości, gdy wojna się skończy - mówił we wtorek sekretarz obrony USA Lloyd Austin w wypowiedzi otwierającej spotkanie przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza sojuszu w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech.

Zdjęcie Lloyd J. Austin apeluje o pomoc dla Ukrainy / RONALD WITTEK / PAP/EPA