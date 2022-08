Szefowa MSZ Niemiec: Wojna może trwać latami

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Według szefowej niemieckiego MSZ wojna w Ukrainie "może trwać latami". Annalena Baerbock zapewniła jednak, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Niemcy będą wspierać walczący kraj "tak długo, jak będzie to konieczne". Pomoc ma charakter zarówno militarny, jak i finansowy. Minister odniosła się też do pomysłu uruchomienia Nord Stream 2. Jak stwierdziła, gazociągi z Rosji już dawno przestały być normalnymi rurociągami, za to stały się bronią w wojnie hybrydowej.

Zdjęcie Annalena Baerbock / EMIL HELMS/AFP / East News