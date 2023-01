"Zapytana, co by się stało, gdyby Polska wysłała swoje czołgi Leopard 2 bez zgody Niemiec, Baerbock odpowiedziała: Na razie takie pytanie nie zostało zadane, ale gdyby się pojawiło, to nie stanęlibyśmy na drodze" - podaje Reuters.

Deklaracja szefowej resortu padła w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI.

W piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina.

Morawiecki o "mniejszej koalicji państw"

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP zapewnił, że jeśli w sprawie wysłania Leopardów na Ukrainę nie będzie zgody Niemiec, to polski rząd będzie budować "mniejszą koalicję" państw gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącej Ukrainy.

- Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia. Ukraina i Europa wygrają tę wojnę - z Niemcami czy bez - powiedział premier.

Dpa: Minister obrony chce przygotować dostawę czołgów

W niedzielę dpa poinformowała, że nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius chce przygotować dostawę niemieckich czołgów dla Ukrainy.

- Aby być dobrze przygotowanym do ewentualnych decyzji, poleciłem w piątek swojemu resortowi, aby sprawdził wszystko, abyśmy w razie czego niepotrzebnie nie tracili czasu - powiedział Pistorius, poproszony o komentarz przez "Bild am Sonntag".

- Prowadzimy bardzo ścisły dialog w tej sprawie z naszymi międzynarodowymi partnerami, przede wszystkim z USA - dodał minister.

Powołując się na wewnętrzny dokument ministerstwa obrony, dziennik "Spiegel" poinformował, że szczegółowa lista dostępnych w zasobach Bundeswehry modeli Leopard, które można przeznaczyć do dostawy, istnieje od początku lata 2022 roku.