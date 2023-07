Szef wywiadu Ukrainy: Mamy źródła bliskie Putinowi. Wiemy, co się dzieje

Szef wywiadu Ukrainy (GUR) Kyryło Budanow udzielił wywiadu agencji Reutera. Zwrócono mu uwagę, że jak na przedstawiciela wywiadu jest bardzo medialną osobą, a swoje konta w serwisach społecznościowych przeznaczył do rozpowszechniania informacji i "grożenia Rosji na odległość".



Ukraina wyciągnęła wnioski po aneksji Krymu. "Teraz Rosjanie przegrywają wojnę informacyjną"

W ocenie Budanowa, obecnie osoba będąca na jego stanowisku nie może usuwać się w cień, a jakiekolwiek wojny prowadzone w przyszłości będą wyglądały niemalże identycznie. - Bez tego jest to niemożliwe. Wszystkie następne wojny będą tak wyglądać. W każdym kraju na świecie. Można powiedzieć, że wyznaczamy tutaj trend - zaznaczył i dodał, że to skutek wyciągniętych wniosków po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Reklama

Więcej informacji o rosyjskiej inwazji na Ukrainę w specjalnym raporcie.

- Wojnę informacyjną przegraliśmy całkowicie w 2014 roku. A wojnę, która zaczęła się w 2022 roku zaczęliśmy zupełnie inaczej. Teraz Rosjanie przegrywają bitwę informacyjną - stwierdził.

Szef wywiadu Ukrainy: Mamy źródła bliskie Putinowi

W trakcie rozmowy z agencją Reutera Budanow wskazał, że dokładnie przewidział ubiegłoroczny atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. - Mamy własne źródła bliskie Putinowi. Zazwyczaj wiemy, co się dzieje - dodał.

Szef wywiadu przekazał również, że siły ukraińskie nie muszą tworzyć swojego Mossadu, by polować na wrogów poza granicami kraju. - Jeśli pytacie o Mossad, który znany jest z likwidowania wrogów swojego państwa, to zrobiliśmy to i nadal będziemy robić. Nie musimy niczego tworzyć, bo on już istnieje - zaznaczył.

Agencja Reutera, oprócz rozmowy z Kyryło Budanowem, opisuje również jego zachowanie i gabinet, w którym dyskutowano. Określają go jako "enigmatycznego i napiętego". Dziennikarze dodają, ze nad jego biurkiem wisi obraz przedstawiający sowę - symbol ukraińskiego wywiadu, która w szponach trzyma nietoperza - symbol wywiadu Rosji.

Przypomniano także, że w maju Kreml określił stwierdzenie Budanowa mówiące o tym, że "będą nadal zabijać Rosjan na całym świecie, aż do całkowitego zwycięstwa Ukrainy", jako "potworne". W kwietniu zaś szef wywiadu został aresztowany zaocznie przez sąd w Moskwie i został oskarżony o terroryzm.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!